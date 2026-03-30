BMW для домохозяек: китайцы скопировали немецкую «иксу» и продают на AliExpress за 513 тыс рублей

Китайцы в очередной раз доказали: они могут скопировать всё, что угодно. На этот раз под каток подражательства попал знаменитый немецкий бренд BMW. На маркетплейсе AliExpress появился миникар, который внешне смахивает на уменьшенную копию «баварца». Цена вопроса — 513 тысяч рублей. Об этом сообщает «Главный Региональный».

Технические характеристики у малыша вполне себе взрослые. Длина — 3800 мм, ширина — 1700 мм, высота — за полтора метра. Для сравнения: знаменитый Daewoo Matiz даже чуть скромнее. Электромобиль на литий-ионных батареях обещает хозяину до 60 километров хода на одной зарядке. Правда, кто и когда собирался гонять на «копейку» по городу, непонятно, но выглядит забавно. Но есть нюанс: в каталоге авто зачем-то числится как «запчасти для ручного инструмента». Продавец рекомендует такую покупку… домохозяйкам.

Китайские производители, как отмечает издание «Мотор», такие безымянные авто штампуют пачками. Копировать известные образы для них — дело привычное. Но вот именно с «традиционными» машинами китайцы сейчас так редко балуются: кому нужен муляж, если есть настоящие мировые бренды? Но продавец решил не мудрствовать и замаскировал лот под «инструмент», чтобы лишний раз не светить копирайтом.

Теперь у российских домохозяек есть шанс обзавестись личным «БМВ» за полмиллиона, не выходя из дома. Главное, чтобы запчасти потом не оказались инструментом для ручной работы.

Ранее эксперт объяснил, в каких случаях при продаже автомобиля не нужно платить налог.