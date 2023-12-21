Новый сад продолжают строить в подмосковном ЖК «Ильинские луга»

Девелопер проекта компания ПИК продолжает возводить в жилом комплексе «Ильинские луга» городского округа Красногорск новое дошкольное учреждение, рассчитанное на двести малышей. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что на площадке уже завершены монолитные работы — возведены фундамент и каркас здания, а также внутренняя кладка. Рабочие установили временный тепловой контур и начали первый этап черновой отделки. При этом полностью завершить все работы планируется в четвертом квартале следующего года.

Ожидается, что общая площадь трехэтажного здания составит более четырех с половиной тысяч квадратных метров. Здесь разместят девять групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, а также оборудуют различные вспомогательные помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Котельниках новую школу, рассчитанную на две тысячи учеников, планируется открыть досрочно.