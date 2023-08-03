Новый сервис для старта бизнеса в жилых домах запустили в Московской области

Мининвест Подмосковья в сотрудничестве с компаниями застройщиками запустил сервис, который позволяет подобрать помещение для бизнеса на первом или втором этаже жилых домов, а также подать необходимые документы и получить объект. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

На данный момент к проекту подключили застройщики «ПИК» и Группа «Самолет», работа над расширением круга партнеров в регионе продолжается.

«Теперь открыть кофейню, парикмахерскую или другой бизнес на первом-втором этажах жилого дома, сделав всех его жителей своими потенциальными клиентами, можно гораздо быстрее и проще. Объекты, а точнее многоквартирные жилые дома, где есть возможности для размещения бизнеса, уже начали появляться на инвестиционной карте», — уточнила зампред.

По ее словам, предприниматели в рамках услуги могут также обратиться за прилагаемыми им мерами поддержки бизнеса в Подмосковье. Отметим, что подбор локации для размещения бизнеса доступен на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.