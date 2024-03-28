Новый сервис для участников СВО и их семей появился в Московской области

В Подмосковья запустили новый сервис «Помощь рядом», который будет оказывать помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Московская область оказывает всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции, их семьям. Мы запустили удобный навигатор по бесплатной помощи военным — информационный сервис «Помощь рядом», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

Информационный центр располагается на базе центра реабилитации «Ясенки», который считается ведущим учреждением Подмосковья по вопросам социально-медицинской реабилитации участников спецоперации. С помощью сервиса можно будет ознакомиться с мерами поддержки, а также найти подходящую дату заезда, ознакомиться с программами реабилитации и не только. Воспользоваться им можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.