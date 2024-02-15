Новый сервис подключили к услуге для служб заказа такси на портале госуслуг Подмосковья

На региональном портале государственных услуг к услуге «Предоставление, аннулирование действия права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси» подключили новый сервис . Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь если представители службы заказа такси планируют подать заявление на осуществление деятельности, а у организации уже есть действующее право, то на экране появится уведомление об этом, и заполнить заявку не получится. Таким образом, оптимизация поможет снизить количество отказов в предоставлении услуги.

Примечательно, что подать заявление могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. При этом заявка и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней.

Напоминаем, что в Московской области действует чат-бот Анна, которая знает все о работе такси в регионе и может проконсультировать по различным вопросам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что подмосковным подразделениям ДПС передали 130 новых патрульных машин.