Новый шестиэтажный паркинг построят на территории подмосковного ЖК «Первый квартал»

Девелопер Брусника возведет шестиэтажный паркинг, рассчитанный почти на пятьсот машино-мест, в жилом квартале «Первый квартал» в Видном Ленинского городского округа. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Проект предусматривает использование современных материалов: фасад будет отделан навесной бетонной плиткой под кирпич и деревянными ламелями. Содержание архитектуры, строгая геометрия и палитра позволят зданию гармонично вписаться в окружающую застройку на территории жилого комплекса.

Ожидается, что на первом этаже паркинга разместятся офисы, магазины и автомойка, что позволит создать еще почти сто восемьдесят новых рабочих мест в муниципалитете. Строительство объекта планируется завершить в конце текущего года.

Накануне губернатор Андрей Воробьев рассказал, что кампус для преподавателей Технолицея имени Долгих в Истре откроют к началу учебного года.