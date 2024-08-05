Новый штамм COVID начал распространяться на Украине

На Украине зафиксировали три случая заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал украинского Минздрава.

Новым штаммом COVID заболели две женщины и мужчина старше 60 лет. При этом два случая зафиксировали в Киеве и один — в Ивано-Франковской области.

В Минздраве Украины добавили, что заболеть новым субвариантом коронавируса могут люди с ослабленным иммунитетом. При этом ранее сделанная прививка от него может не уберечь.

Ранее в Подмосковье опровергли заявления о новой пандемии наподобие коронавируса, которая якобы может начаться с распространением гриппа H5N1. Заявления ВОЗ можно назвать популистскими, заявил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.