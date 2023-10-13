Новый скейт-парк появился в деревне Гальчино Домодедовского округа

В деревне Гальчино Домодедовского округа появился новый скейт-парк, его построили у Барыбинского сельского дома культуры. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«Это одна из семи функциональных зон, построенных в этом году на территории Подмосковья. Мы уже открыли две большие детские площадки, две спортивные зоны и три экстрим-зоны, среди которых и скейт-парк в деревне Гальчино. Для местных подростков он уже успел стать точкой притяжения», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Новую экстрим-зону открыли в начале сентября этого года. Общая площадь территории благоустройства составила 500 квадратных метров. Скейт-парк подойдет как для новичков, так и для профессионалов. Рядом с ним установили лавочки и урны, на территории также появилась современная система наружного освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».