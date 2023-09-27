Новый склад для хранения изделий из металла появится в Дубне

Компания «Технотемп» возведет дополнительный склад хранения металлоизеделий и конструкций в Дубне. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

В ведомстве уточнили, что в проект вложат 20 миллионов рублей, его будет сопровождать менеджер ЦСС при областном Правительстве. В новом складе площадью более 700 квадратных метров будут хранить изделия серийного и индивидуального производства, а также сложные узловые приборы, высокоточные детали и не только. Объект оснастят стеллажной системой. Реализация проекта позволит дополнительно создать восемь рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.