Новый склад появится в составе механического завода в Балашихе

Склад для хранения холодной продукции предприятия «345 Механический завод» начали возводить в Балашихе, он появится на территории Западной промзоны по шоссе Энтузиастов. Соответствующее извещение поступило в областной Главгосстройнадзор.

В сообщении уточнили, что на данный момент на строительной площадке выполняются подготовительные земляные работы. Площадь нового объекта составит почти 2,5 тысячи квадратных метров. В нем будут хранить сырье для его дальнейшего использования в производстве. Завершение работ запланировано на осень 2024 года. Отметим, что АО «345 Механический завод» занимается производством очистных сооружений, чаш для контейнеров, выполняет работы по госзаказу и не только.

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