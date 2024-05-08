Новый складской комплекс появится в промышленной зоне «Житнево» в Домодедово

На территории промзоны «Житнево» в Домодедово возводят производственно-складской комплекс, застройщиком выступает «ИНСТОУН ДЕВЕЛОПМЕНТ». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства посетили стройплощадку с профилактическим визитом. Здесь возведут два одноэтажных здания общей площадью порядка 22,1 тысячи квадратных метров, сейчас их стройготовность составляет около 5%. Завершить работы планируют в конце октября 2025 года. Отметим, что проект сопровождает Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области, свои услуги центр оказывает бесплатно.

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