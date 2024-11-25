Новый современный феномен мешает россиянам спать

Клинический психолог высшей квалификационной категории и сомнолог Алексей Мелехин рассказал «Газете.Ru» , что может являться причиной бессонницы и позднего отхода ко сну. По его мнению, многим мешает так называемый новый «феномен прокрастинации».

Врач Мелехин считает, что люди поздно ложатся спать, если имеют тревожность, «живут не своей жизнью» и «протестуют», так как хотят продолжить свой день и удовлетворить свои желания. Попытка продлить день «в ночи» становится вредной привычкой, нарушающий сон. Явление получило название феномен прокрастинации, или откладывания чего-то на потом.

«Это значит, что люди настолько живут не своей жизнью, часто они подчинены каким-то требованиям, суетятся, жертвуют своим временем, что, когда наступает вечер и ночь, происходит протестное поведение, которое выражается в том, что человек лежит в кровати, делает все, что хочет, ест, играет, то есть отсрочено уходит в сон, например, в два-четыре часа ночи», — сказал специалист.

Однако такая форма откладывания сна может являться и расстройством. Нередко с ним сталкиваются люди в депрессии. Часто также это означает, что человек ведет «внутреннюю гонку», желая успеть все.

Отдельным моментом является состояние после расставания. По словам сомнолога, люди изматывают себя различными видами деятельности, лишь бы уснуть, так как без привычного человека им это сделать крайне сложно. Помочь может время и грамотный психолог.

Ранее сообщалось, что сомнолог связала хронический недосып с риском развития неожиданных болезней.