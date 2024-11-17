Сомнолог Золотарева связала хронический недосып с риском развития неожиданных болезней

Недостаток сна на хроническом уровне несет за собой большие риски для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева.

Как напомнила специалист, взрослым на сон необходимо семь-девять часов, а маленьким детям — значительно больше: до 15-17 часов. Отклонения от нормы могут накапливать недосып, что в последствии выльется в постоянную усталость и ряд заболеваний.

Недостаток сна сказывается на физическом и психическом здоровье, снижает продуктивность, вызывает проблемы с аппетитом и нарушает метаболизм.

«В первую очередь страдает сердечно-сосудистая система: повышается риск гипертонии и ишемической болезни сердца. Ослабляется и иммунная система — активность защитных клеток снижается, повышая восприимчивость к инфекциям», — отметила сомнолог.

Меняя гормональный фон и вызывая нарушения обмена веществ, недосып также ведет к ожирению и развитию сахарного диабета. Выше риск появления депрессии, тревожных расстройств.

Также по словам врача недосып нарушает гены, связанные со стойкостью иммунитета, метаболизмом, реакцией на стрессовые ситуации. Люди, которые регулярно спят плохо и недостаточно, стареют значительно быстрее. Ударяет это по теломерам, что повышает шансы появления воспаления и опухоли.

Врач рекомендует работать над улучшением сна. Спать не только достаточно, но и качественно. Для этого важно поддерживать оптимальные температуру, темноту и тишину в комнате. Можно использовать расслабляющие ритуалы, ароматерапию, ортопедические матрас и подушки.

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