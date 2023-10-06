Новый специалист присоединился к команде родового отделения Московского областного перинатального центра

«Мы рады приветствовать Дарью Алексеевну в нашей команде. Молодые специалисты, такие как Дарья Алексеевна, являются будущим медицины в нашем регионе и мы уверены, что ее опыт и знания помогут нам поддерживать высокий уровень медицинской помощи в области перинатальной медицины», — сказала заместитель главврача по медицинской части Людмила Седая.