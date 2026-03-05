Новый срок для Лазаревой: гособвинение просит приговорить иноагента и экстремистку к семи годам колонии

Прокурор запросил для телеведущей Татьяны Лазаревой* семь лет лишения свободы по второму уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Государственное обвинение потребовало назначить Лазаревой семь лет колонии по совокупности приговоров, а также запретить ей администрировать сайты на четыре года. Ранее Пресненский суд Москвы уже приговаривал ее к семи годам, однако Мосгорсуд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. Причина — процессуальное нарушение: дело об уклонении от обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК РФ) должен рассматривать мировой судья, а не районный суд.

В декабре 2024 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии за публичное оправдание терроризма. Согласно материалам дела, в августе 2023 года в интервью на YouTube-канале она заявила о допустимости террористических атак на территории России. В январе 2026-го Верховный суд РФ оставил этот приговор в силе.

Телеведущая покинула Россию в феврале 2022 года, проживает в Испании и не возвращалась. В июле 2022-го Минюст внес ее в реестр иноагентов, а в 2024-м Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов. С октября 2024 года Лазарева находится в международном розыске.

*признана в РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов