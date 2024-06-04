Новый стадион обустроили во дворе образовательного комплекса в Нахабино

В поселке Нахабино городского округа Красногорск продолжается строительство общеобразовательной школы на 900 мест со встроенно-пристроенным блоком детского сада на 150 малышей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что в настоящий момент на площадке задействовано более ста двадцати рабочих и пять единиц специальной строительной техники. Общая строительная готовность составляет почти семьдесят восемь процентов.

Четырехэтажное здание площадью более шестнадцати тысяч квадратных метров будет состоять из двух блоков — дошкольного и школьного. Ожидается, что сдать новый образовательный комплекс в эксплуатацию планируется уже в начале августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что большой образовательный комплекс откроется в Дзержинском в 2025 году.