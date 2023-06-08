Новый стандарт систем наружного освещения разработали в Подмосковье

Министерство благоустройства Московской области разработало и внедрило новый стандарт систем наружного освещения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как подчеркнул министр благоустройства региона Михаил Хайкин, установка систем уличного освещения в муниципалитетах Подмосковья является одним из важнейших направлений в работе, проводимой в сфере благоустройства.

«Для того, чтобы эта деятельность была более эффективной, мы постоянно мониторим лучшие практики, как российские, так и зарубежные», — подчеркнул Хайкин.

Так, новым стандартом, в частности, предусмотрен алгоритм выбора осветительных установок и скорректированы требования к осветительным приборам, уточнили в пресс-службе Минблаго.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в течение пяти лет в стационарах региона внедрят новый стандарт.