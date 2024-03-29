Новый торговый комплекс появится в Раменском округе

В Раменском городском округе на Северном шоссе в конце 2024 года откроется новый торговый комплекс, ход его строительства проверили сотрудники научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Специалисты лаборатории оценили качество монтажа металлоконструкций и сварочных работ. В ведомстве уточнили, что застройщиком выступает ООО «МОСОБЛИНТЕРСТРОЙ». На данный момент строители выполняют отделочные работы и устройство внутренних инженерных систем, строительство объекта подходит к завершению. Его торговая площадь составит 4,4 тысячи квадратных метров, в нем разместят супермаркет, магазины зарубежных и отечественных марок, обустроят детскую игровую секцию и зону общественного питания. После открытия торгового комплекса в округе создадут более 230 новых рабочих мест.

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