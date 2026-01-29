Новый тренд: российские туристы массово открывают для себя тайский остров Самет

Тайский остров Самет становится новым хитом среди российских путешественников, ищущих доступную альтернативу дорогим Мальдивам. Курорт славится белоснежными пляжами и кристально чистым моем, а суточный бюджет на человека здесь не превышает пяти тысяч рублей. Об этом пишет «Lenta.ru».

Остров, являющийся частью национального парка, расположен в провинции Районг, недалеко от Паттайи. Добраться до него можно только на пароме или скоростном катере. Въезд на территорию платный: 200 бат (около 480 рублей) для взрослого и 100 бат для ребенка. По словам гидов, многие россияне, изначально приезжая на однодневную экскурсию, настолько впечатляются, что решают остаться на несколько дней, арендуя местное жилье.

Средний чек в ресторане на двоих составляет около 800 бат (примерно 1900 рублей). В совокупности, учитывая транспортные расходы из Паттайи и обратно (около 3200 рублей), питание и проживание, суточные затраты действительно укладываются в заявленный бюджет. Популярность направления растет именно благодаря сочетанию мальдивской эстетики — белый песок и бирюзовая вода — с тайской доступностью, что делает его привлекательным для среднего класса.

