Райский курорт с адскими последствиями: названы 5 стран для отдыха россиян, от которых стоит отказаться

Страховой Дом ВСК подвел итоги 2025 года и составил рейтинг направлений, где российские туристы чаще всего обращались за страховой помощью. Неожиданным лидером по количеству страховых случаев стал Таиланд, на который пришлось почти 30% всех инцидентов за рубежом. При этом более половины обращений в этой стране связано с отдыхом на Пхукете, пишет Вятка-на-Сети.

Второе и третье места заняли традиционно популярные Египет (28%) и Турция (15%). В Египте самым проблемным курортом оказалась Хургада, а в Турции — Кемер и Белек. В первую пятерку также вошли Абхазия (8%) и внутренний туризм по России (4%). На внутренних направлениях больше всего происшествий фиксировалось в Сочи и прилегающих поселках, а самым спокойным регионом стал Северный Кавказ с его курортами Кавминвод.

Среди самых безопасных зарубежных стран для россиян страховщики выделили Китай (4% обращений), ОАЭ (3%) и государства Закавказья. В Армении и Грузии совокупная доля страховых случаев не превысила 0,05%. Чаще всего туристы жаловались на проблемы со здоровьем: диарея и рвота (по 23% обращений), боли в животе (12%) и травмы (чуть более 9%). Пик обращений пришелся на сентябрь, который оказался опаснее даже летних месяцев.

