Новый цифровой обряд: в России набирают популярность AI-видео для прощания с погибшими на СВО

В онлайн-среде набирает обороты новый способ почтить память солдат, погибших в ходе спецоперации (СВО). Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», семьи заказывают создание видеороликов с использованием технологий искусственного интеллекта, чтобы символически попрощаться с ушедшими. В этих видеороликах умершие предстают обнимающими своих близких, поднимающимися по лестнице в небеса или превращающимися в птиц.

Этот технологичный ритуал становится современным методом проживания горя, однако одновременно стимулирует важные дебаты об этике и психологии.

Онлайн-группы, предоставляющие услуги AI-прощаний, насчитывают тысячи подписчиков. Цена ролика варьируется в зависимости от сложности: простое «оживление» пары фотографий начинается от 1500 руб., сцена с восхождением по лестнице — от 2000 руб., а видео с поцелуем — от 3500 руб.

За отдельную плату предлагается озвучивание сгенерированным голосом усопшего, когда нейросеть, анализируя доступные записи, произносит подготовленный текст.

В одном из самых популярных видеороликов обычно два участника: они обнимаются на прощание, затем один уходит вдаль, в арку, представляющую портал в иной мир. Оставшийся персонаж с грустью смотрит вслед или машет рукой. Все это сопровождается музыкальным сопровождением или песней по выбору заказчика.

Для создания такого видео необходимы фотографии определенного качества: в идеале в полный рост или по пояс, с ясными чертами лица, расслабленными руками и прямым взглядом в камеру. При отсутствии подходящих фотографий предлагается ретушь в фотошопе по цене от 500 руб. за человека.

