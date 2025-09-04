Суд в Курске встал на сторону матери: отец погибшего на СВО остался без выплат и статуса

В Курской области завершился судебный процесс, в результате которого отец военнослужащего, погибшего в зоне СВО, был лишен права на получение компенсационных выплат. «Курское интернет телевидение» сообщило об исходе дела.

Мужчине было отказано в назначении выплат, общая сумма которых составляла приблизительно шесть миллионов рублей. Помимо этого, ему не был присвоен статус члена семьи участника СВО.

Адвокат истца настаивала на кровном родстве между отцом и погибшим сыном. Однако мать солдата утверждала, что их общение отсутствовало. В качестве доказательств она предоставила свидетельские показания и личную переписку с сыном, где тот выражал негативное отношение к отцу. Дополнительным аргументом стало то, что при заключении контракта с Министерством обороны отец не был указан в списке родственников, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщина пытается забеременеть от погибшего бойца СВО.