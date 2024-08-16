Новый цикл работ в рамках летнего содержания дорог стартовал в Подмосковье

Подмосковные дорожные службы приступили к работам в рамках пятого цикла летнего содержания на муниципальных и региональных дорогах, в них задействуют около 3,5 тысячи единиц спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рамках пятого цикла запланировано продолжить восстанавливать линейную разметку и разметку на пешеходных переходах. Также дорожники будут проводить мойку автопавильонов, ограждений, проезжей части, тротуаров, а также уборку мусора и окос травы в полосе отвода», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Помимо этого, в регионе продолжат выполнять ремонт ям, светофоров, ограждений, линий освещения, знаков и остановок. Напомним, что проведение работ фиксируется в специальной системе планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.