Новый туристический поезд «Белые ночи» позволит россиянам исследовать Русский Север

РЖД в 2026 году запускают новый туристический маршрут под названием «Белые ночи». Это кольцевое путешествие на поезде по русскому Северу, сообщает интернет-портал progorod33.ru.

Состав отправится в единственный рейс года 19 июня из Москвы, посетит Архангельск и Вологду, после чего вернется обратно в столицу.

Июнь выбран не случайно: именно в это время на севере начинаются белые ночи, которые дают путешественникам дополнительные 4-5 часов светлого времени в сутки. Гулять можно будет до полуночи, а за счет длинного светового дня получится увидеть в два раза больше достопримечательностей.

В Архангельске туристов ждет заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы» — музей под открытым небом, где собраны церкви, крестьянские избы и мельницы XVI-XIX веков. Общая площадь экспозиции составляет около 140 гектаров. В программу также включено знакомство с историей города и дегустация блюд поморской кухни.

В Вологде туристы смогут посетить Вологодский кремль с Софийским собором, построенным еще в XVI веке. Также в программе — музей кружева, где собраны лучшие изделия местных мастериц XIX-XX веков, и дегустация знаменитого вологодского масла, которое производят по старинной технологии.

В поезде будут плацкартные, купейные вагоны и вагоны СВ повышенной комфортности, а также вагон-ресторан с горячим питанием. Цены на билеты пока не объявлены. Однако по аналогии с другими туристическими маршрутами РЖД можно ориентироваться на 20-30 тысяч рублей с человека за купе. В стоимость, как правило, включены проезд, питание и часть экскурсий.

Поезд создан для тех, кто устал от пляжного отдыха и хочет познакомиться с историей и культурой Русского Севера. Маршрут будет интересен фотографам и блогерам благодаря уникальному освещению во время белых ночей. Путешествие также подходит для семей с детьми и всех, кто любит поезда и необычные приключения.

Ранее эксперты назвали альтернативные маршруты для весеннего отдыха в России.