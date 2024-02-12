Новый учебный корпус построят для одной из школ в подмосковных Мытищах

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение девелоперу проекта группе «Самолет» разрешение на строительство учебного корпуса на 200 мест к уже действующей школе № 10 им. А. К. Астрахова в Мытищах.

Отмечается, что все работы будут проведены по договору комплексного развития микрорайона 20, где застройщик уже расселил жителей ветхого фонда и строит ЖК «Долина Яузы». Завершить работы планируется в третьем квартале 2026 года.

Ожидается, что новый четырехэтажный корпус общей площадью чуть менее четырех тысяч квадратных метров будет предназначен для учеников 5-11 классов. Особенностью первого этажа станет просторная столовая. На каждом уровне девелопер создаст комфортные зоны отдыха, где ученики смогут поиграть и пообщаться на переменах.

На прилегающей территории модернизируют спортивные площадки, оборудовав их прорезиненным покрытием и современными тренажерами, и обустроят футбольное поле с искусственным газоном. Во дворе учебного заведения высадят деревья и кустарники, а также установят скамейки и малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье в планах на этот год капитально отремонтировать более четырех тысяч домов, а также установить почти пятьсот пятьдесят новых лифтов.