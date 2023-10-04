Новый УЗИ-аппарат появился в онкологическом диспансере Подмосковья, сообщили в Минздраве области. Оборудование установили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новый аппарат – отечественного производства. Это оборудование экспертного класса. Благодаря высокому качеству визуализации, оно позволяет проводить точную диагностику.

Сейчас в развитии УЗИ-исследований перспективным направлением является освоение методик проведения обследований на фоне контрастирования – как в 3D, так и 4D-формате.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжают модернизировать стационары.