Новый веломаршрут «Дубненская кругосветка» появится в Подмосковье

В Подмосковье в этом году начнется реализация нового веломаршрута «Дубненская кругосветка», его проект поддержали в областном Правительстве. Об этом сообщили в Минблаго региона.

«Начиная с 2019 года в Подмосковье мы проложили более 550 километров веломаршрутов. Эта работа и дальше будет активно продолжена. Помимо велосипедных дорожек, которые мы обустраиваем на общественных территориях, где ведем благоустройство, у нас реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Так, по словам министра, в этом году в регионе появится новый участок велосипедной трассы «Вело1», веломаршрут «Связь трех парков» между парками в Одинцово и не только. Проект «Дубненская кругосветка» в будущем будет соединен с «Вело1».

Новый маршрут будет проходить вокруг наукограда Дубна, его общая протяженность превысит 30 километров. В этом году начнется обустройство участка длиной 12 километров. Первый этап работ завершат в следующем году. Отметим, что все веломаршруты региона отмечены на Яндекс.Картах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.