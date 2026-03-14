Новый вид психонасилия: в России семью пытаются «выжить» из квартиры песней «Синий трактор»

В столице Башкирии обычная квартира превратилась в площадку для проведения сомнительного психологического эксперимента с криминальным подтекстом. Кажется, что черные риэлторы придумали, как по-новому досаждать нежелательным жильцам: в ход пошли не угрозы, а повторяющиеся бесконечно детские песни. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Mash.

Семья из Уфы столкнулась с агрессивными методами «выживания» из собственного жилья после того, как в их стенах поселился бесконечный цикл детской песни «Синий трактор». По предварительным данным, бытовой конфликт перерос в полномасштабную коммунальную войну с участием профессиональных перекупщиков долей.

История началась с семейного разлада: 18-летняя дочь после ссоры с матерью решила радикально распорядиться своей долей в квартире, которую ранее получила в подарок от родителей. Девушка продала свои квадратные метры за символическую сумму, после чего в квартиру заехали новые собственники. Методы их работы оказались далеки от добрососедских. Вместо чемоданов в комнате появилась мощная акустическая система, транслирующая детский хит на максимальной громкости.

Однако музыкальный штурм стал лишь частью стратегии. Новые жильцы перешли к физическому разрушению коммуникаций и интерьера: в квартире планомерно демонтируется мебель, вырываются люстры, а в ванной комнате исчезли унитаз и раковина. На данный момент семья фактически отрезана от базовых благ — часть помещений осталась без света и водоснабжения. От аудиовизуального хаоса страдают и соседи по дому, которые в попытках прекратить ночные концерты приходят к дверям проблемной квартиры с молотками.

Цели визитеров обозначены предельно четко и прагматично. Организаторы «музыкального ада» предлагают прекратить трансляцию и съехать, если семья выкупит их 17 метров за пять миллионов рублей. Существует и альтернативный, не менее кабальный вариант: отец семейства должен продать свои 40 квадратных метров за бесценок — всего за один миллион. Полиция уже дважды фиксировала происходящее, подтвердив и факт дебоша, и наличие несмолкающей музыки, однако юридический узел ситуации пока остается затянутым.

