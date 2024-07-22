Новый выезд на платную трассу М-1 открыли в жилом квартале «Семейный» в Одинцове

Жителям жилого квартала «Семейный» масштабного проекта «Одинград» в Одинцове открыли новый выезд на платную трассу М-1 «Беларусь» Северный обход Одинцово (СОО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Примечательно, что выезд на платную автомобильную дорогу М-1 предусматривает безбарьерное движение и спроектирован с учетом новой для РФ так называемой системе FRI-FLO (свободное движение). Ожидается, что новая транспортная инфраструктура позволит жителям проекта «Одинград» существенно сэкономить время на дорогу от дома до Москвы и обратно.

Квартал «Семейный» является частью масштабного проекта «Одинград», который группа компаний «Инград» реализует в подмосковном Одинцове. Жилой квартал состоит из 11 монолитных корпусов переменной этажности — 23-25 этажей, с собственной инфраструктурой и уникальным внутренним пространством «Фабрика детства».

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день 7 из 11 корпусов квартала «Семейный» уже введены в эксплуатацию. Также в ЖК введены в эксплуатацию два детских сада, рассчитанные в общей сложности на260 детей, и продолжается строительство школы.

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