Новый закон даст ГИБДД доступ к медкарте водителей и может лишить прав

С весны 2027 года в России планируется внедрение закона, который предоставит сотрудникам ГИБДД доступ к медицинской информации водителей. Это позволит автоинспекторам автоматически выявлять заболевания, входящие в перечень противопоказаний к управлению транспортным средством, сообщает Южный Федеральный .

При обнаружении таких заболеваний информация будет передаваться в МВД, а водительские права могут быть временно аннулированы. Водителю предоставляется один месяц на лечение и повторное прохождение медицинской комиссии для подтверждения способности безопасно управлять автомобилем.

Депутаты считают, что меры повысят безопасность на дорогах. Однако автомобильное сообщество выражает опасения, что массовая отмена прав возможна из-за широкого перечня заболеваний, включая депрессию. Эксперты предупреждают, что россияне могут начать избегать врачей и заниматься самолечением. Законопроект требует доработки для предотвращения негативных последствий.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разрешил двойные штрафы за превышение скорости.