Новый закон даст ГИБДД доступ к медкарте водителей и может лишить прав
ЮФ: астраханские водители рискуют остаться без прав из-за визита к врачу
Фото: [Фото: istockphoto.com/shanf]
С весны 2027 года в России планируется внедрение закона, который предоставит сотрудникам ГИБДД доступ к медицинской информации водителей. Это позволит автоинспекторам автоматически выявлять заболевания, входящие в перечень противопоказаний к управлению транспортным средством, сообщает Южный Федеральный.
При обнаружении таких заболеваний информация будет передаваться в МВД, а водительские права могут быть временно аннулированы. Водителю предоставляется один месяц на лечение и повторное прохождение медицинской комиссии для подтверждения способности безопасно управлять автомобилем.
Депутаты считают, что меры повысят безопасность на дорогах. Однако автомобильное сообщество выражает опасения, что массовая отмена прав возможна из-за широкого перечня заболеваний, включая депрессию. Эксперты предупреждают, что россияне могут начать избегать врачей и заниматься самолечением. Законопроект требует доработки для предотвращения негативных последствий.
