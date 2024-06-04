Новый завод по производству кондитерской продукции появится в Московской области
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Компания «Столичные поставки» планирует запустить производство шоколада шоколадных кондитерских изделий в Лобне с участием льготного займа от областного Фонда развития промышленности, который позволит закупить и подготовить необходимое оборудование. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Объем инвестиций в проект составляет 208,4 миллиона рублей. Из них 150 миллиона рублей, или 71% от общей суммы, будут предоставлены инвестору в виде льготного займа Фондом развития промышленности Подмосковья в рамках программы «Импортозамещение», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, запустить производство планируют 2025 году, это позволит создать в округе более 20 рабочих мест. Узнать подробности о программах фонда можно здесь.
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