Новый завод по производству кондитерской продукции появится в Московской области

«Объем инвестиций в проект составляет 208,4 миллиона рублей. Из них 150 миллиона рублей, или 71% от общей суммы, будут предоставлены инвестору в виде льготного займа Фондом развития промышленности Подмосковья в рамках программы «Импортозамещение», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.