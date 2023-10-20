Новый здравпункт появится в городском округе Кашира

В деревне Каменка городского округа Кашира в 2025 году появится новый фельдшерский здравпункт, сообщили в областном Минстрое.

«Объект включен в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время ведется проработка территории под его размещение», — говорится в сообщении.

В результате в населенном пункте повысится доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи гражданам. В новом здании установят все необходимое оборудование, сам объект здравоохранения будет отвечать всем современным требованиям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.