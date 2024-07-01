Новый жилой комплекс продолжают возводить на набережной Яузы в Мытищах

В настоящее время на строительной площадке шести корпусов ЖК ведутся работы по монтажу монолитных железобетонных конструкций надземных частей зданий, наружных инженерных сетей и наружных панелей. А также строители выполняют каменную кладку внутренних стен и перегородок. Общая строительная готовность превысила сорок пять процентов.

В ходе осмотра специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» установили, что фактический объем выполненных работ соответствует данным, указанным в проектной документации. Так, Первые четыре корпуса планируют достроить в третьем квартале 2025 года, корпуса № 5 и 6 — во втором квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил подростков, спасших людей в «Крокусе», и работников образования и культуры.