Новый животноводческий комплекс и завод по переработке молока появятся в Подмосковье

Глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов и учредитель ООО «Шаховская Нива» Сергей Васин на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках него в Шаховском округе возведут животноводческую ферму на 2,4 тысячи голов и молокоперерабатывающий завод.

На заводе планируют перерабатывать до 100 тонн молока в сутки, когда удастся выйти на полные мощности, отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов. В проект планируют вложить 3,5 миллиарда рублей инвестиций.

На ферме планируют разводить племенной крупный рогатый скот. На заводе, оснащенным современным оборудованием, будут выпускать свыше 15 видов молочной продукции, включая кефир, йогурты, творог, сливки и не только. Строительство начнется в этом году, его планируют завершить к 2024 году. После реализации проекта в округе создадут более 300 рабочих мест.

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