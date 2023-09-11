Новый животноводческий комплекс возведут в Московской области

«Ферма Цветковых» из Щелково получила 480 гектаров земли для расширения производства на льготных условиях — без проведения торгов, сообщили в областном Минсельхозпроде. На участке она планирует построить животноводческий комплекс и расширить кормовую базу.

«С выходом на полные мощности дойное стадо фермы увеличится на 800 голов и составит более тысячи животных. Объемы производства также возрастут почти вдвое — в сутки предприятие будет производить до 15 тонн сырого молока и производить до шести тонн продукции», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве уточнили, что ферма уже ввела в оборот 180 гектаров земли. В октябре будут произведены пусконаладочные работы по проведению линии электропередач и газоотведения. Отметим, что в хозяйстве производят более 30 позиций, включая молоко, творог, сметану, йогурт, ряженку и не только. Продукцию поставляют в собственную сеть розничных магазинов, на площадки маркетплейсов и в федеральные торговые сети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.