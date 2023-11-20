Новый зимний сезон проекта «Активное долголетие» стартует в Подмосковье

Приближается начало зимнего сезона, что значит, что участников подмосковного проекта «Активное долголетие» ожидают различные увлекательные активности. Об этом сообщили в региональном Министерстве соцразвития.

Отмечается, что этой зимой участников проекта ждут новогодние экскурсии, различные мастер-классы, на которых можно сделать новогодние подарки близким своими руками, а также поездки на Международную выставку-форум «Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе сделают все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.