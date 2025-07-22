Стала известна причина смерти председателя Верховного суда РФ Подносовой

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова боролась с онкологическим заболеванием. Об этом ТАСС сообщили в окружении судьи.

Утром 22 июля Подносова скончалась на 72-м году. Она возглавила высшую судебную инстанцию страны в апреле 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева.

Выпускница юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) 1975 года, где училась на одном курсе с президентом РФ Владимиром Путиным, Подносова начала карьеру в ленинградской юстиции.

На посту заместителя председателя Верховного суда (с 2020 года) Подносова курировала экономические споры, а став главой суда — начала модернизацию судебной системы. Коллеги отмечают, что она успела укрепить взаимодействие судов с законодательной властью и внедрить цифровые технологии в судопроизводство.

Депутат Государственной думы РФ Даниил Бессарабов в комментарии РБК назвал Подносову «яркой, жизнерадостной женщиной и настоящим государственником». По его словам, она выстроила эффективную работу судебной системы в непростых условиях.

Ранее стало известно о смерти народного художника РСФСР Виктора Сафронова.