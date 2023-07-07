Новым врио главы Раменского округа назначили Николая Ханина

Глава городского округа Кашира Николай Ханин сложил свои полномочия и был назначен врио главы городского округа Раменский, сообщили в областном Министерстве территориальной политики.

В сообщении ведомства уточнили, что к новым обязанностям решением Совета депутатов он приступит с 10 июля. Отмечается, действующий глава округа Виктор Неволин сложил полномочия досрочно. В министерстве добавили, что Ханин в должности главы Каширы при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева внес огромный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.