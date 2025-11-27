Нож вместо алиментов: мужчина едва не устроил перед приставами безумное кровопролитие

В Прокопьевске Кемеровской области судебные приставы предотвратили потенциальную трагедию во время визита к злостному неплательщику алиментов, пишет VSE42.Ru .

Приставы прибыли по месту жительства мужчины, систематически уклоняющегося от выполнения алиментных обязательств, для проведения беседы и ознакомления с материалами исполнительного производства.

Внезапно, как сообщает пресс-служба областного УФССП, гражданин проявил резкую агрессию. Схватив нож, он начал им размахивать. Специалисты попытались успокоить возбужденного прокопчанина методом переговоров, однако мужчина продолжал вести себя буйно, создавая реальную угрозу как для присутствующих, так и для собственной жизни.

В критический момент один из приставов предпринял решительные и профессиональные действия, в результате которых ему удалось обезоружить гражданина и полностью предотвратить кровопролитие. В ходе инцидента никто не пострадал. На возбужденного кузбассовца был составлен административный протокол по факту оказания сопротивления сотруднику Федеральной службы судебных приставов при исполнении им служебных обязанностей.

