«Там ребенок!»: 17-летняя студентка из Забайкалья оставила ребенка в кровавой тряпке в туалете общежития

В Забайкальском крае 17-летняя студентка, проживавшая в общежитии техникума в поселке Агинское, родила ребенка и оставила его в туалетном помещении, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Новорожденного младенца, завернутого в окровавленную ткань, обнаружили рядом с унитазом другими другие студенты, услышавшие детский плач. В общежитие вызвали медицинских работников.

Прибывшие на место инцидента сотрудники скорой оказали малышу необходимую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Состояние младенца не вызывает опасений. По информации забайкальских волонтеров, маленькую девочку позже передали юной матери.

Как пишет ИА «Регнум» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России (СКР), девушка не бросала своего ребенка. В ведомстве отметили, что роды произошло спонтанно, а намерений оставлять младенца в туалете у россиянки не было.

