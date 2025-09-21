НПО Лавочкина из Химок представило инновационные космические аппараты на международном конгрессе

На Международном технологическом конгрессе-2025 научно-производственное объединение имени Лавочкина из Химок продемонстрировало свои инновационные разработки. Экспозиция, размещенная в центре «Патриот Экспо», включала новейшие космические аппараты и достижения в области планетных и астрофизических исследований. Это мероприятие стало площадкой для продвижения российских высоких технологий на мировой арене.

Сотрудники НПО впервые представили космический аппарат «Беркут-РСА». Кроме того, в экспозиции были показаны малые высокодетальные космические аппараты наблюдения Земли, так называемые «Беркут-ВР», а также другие разработки в области астрономии и исследования планет. Конгресс прошел с 16 по 18 сентября, предоставив химкинским специалистам возможность укрепить международные связи и наладить партнерские отношения для будущих проектов.

НПО имени Лавочкина является одним из ключевых предприятий в российской ракетно-космической отрасли. Здесь были созданы первые в мире луноходы, а также три крупные космические обсерватории — «Астрон», «Гранат» и «Спектр-Р», которые позволили ученым исследовать далекие уголки Вселенной. На сегодняшний день НПО продолжает разрабатывать современные космические аппараты, внося значительный вклад в науку и технологические достижения.

