«Ну вот и все»: Анна Седокова попрощалась с супругом
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Певица Анна Седокова испытывает проблемы на личном фронте, о чем неоднократно рассказывала в блоге. Теперь исполнительнице пришлось проводить Яниса Тимму в дальний путь, пишет портал «Дни.ру».
Седокова и Тимма стали встречаться еще в 2019-м. Их роман быстро привел к браку в следующем году. Однако недавно стало известно, что пара не живет вместе. Связали это с проблемами в отношениях, что частично подтверждала Седокова.
Спортсмен приезжал к Анне в Турцию, когда она отдыхала. Мужчина выкрал для нее пару дней в своем плотном графике, лишь бы поздравить ее с 14 февраля. Недавно супруг певицы уехал, оставив возлюбленную в неопределенности.
Судя по общему снимку в личном блоге, Седокова пока не собирается расставаться с Тиммой окончательно. Но ввиду работы певица вынуждена его отпустить.
«Ну вот и все. Он улетел», — написала Седокова.
На фото Седокова и Тимма выглядят счастливыми, лежа в постели. Поклонники пожелали удачи певице и ее мужу в преодолении трудностей на расстоянии.
Ранее сообщалось, что Седокова подтвердила слухи о жизни отдельно от супруга.