«Ну вот и все»: Анна Седокова попрощалась с супругом

Певица Анна Седокова испытывает проблемы на личном фронте, о чем неоднократно рассказывала в блоге. Теперь исполнительнице пришлось проводить Яниса Тимму в дальний путь, пишет портал «Дни.ру» .

Седокова и Тимма стали встречаться еще в 2019-м. Их роман быстро привел к браку в следующем году. Однако недавно стало известно, что пара не живет вместе. Связали это с проблемами в отношениях, что частично подтверждала Седокова.

Спортсмен приезжал к Анне в Турцию, когда она отдыхала. Мужчина выкрал для нее пару дней в своем плотном графике, лишь бы поздравить ее с 14 февраля. Недавно супруг певицы уехал, оставив возлюбленную в неопределенности.

Судя по общему снимку в личном блоге, Седокова пока не собирается расставаться с Тиммой окончательно. Но ввиду работы певица вынуждена его отпустить.

«Ну вот и все. Он улетел», — написала Седокова.

На фото Седокова и Тимма выглядят счастливыми, лежа в постели. Поклонники пожелали удачи певице и ее мужу в преодолении трудностей на расстоянии.

Ранее сообщалось, что Седокова подтвердила слухи о жизни отдельно от супруга.