Нулевая температура и сильный ветер ожидаются в столичном регионе
Городское хозяйство Москвы: ожидаются заморозки и порывы ветра до 17 м/с
Фото: [Медиасток.рф]
Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погодных условий: в четверг, 9 апреля, в столице ожидаются заморозки, гололедица и усиление ветра. Об этом сообщили в Telegram -канале комплекса городского хозяйства столицы.
По прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха может опуститься до нулевой отметки, что создаст условия для образования наледи на дорогах и тротуарах.
Кроме того, в течение дня ожидается порывистый ветер скоростью до 17 метров в секунду.
Городские службы рекомендовали москвичам соблюдать повышенную осторожность на улице, а водителям — придерживаться безопасной скорости движения и увеличенной дистанции на дорогах.
Ранее сообщалось, что туристы снова выбирают Анапу.