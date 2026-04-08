Нулевая температура и сильный ветер ожидаются в столичном регионе

Жителей Москвы предупредили о резком ухудшении погодных условий: в четверг, 9 апреля, в столице ожидаются заморозки, гололедица и усиление ветра. Об этом сообщили в Telegram -канале комплекса городского хозяйства столицы.

По прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха может опуститься до нулевой отметки, что создаст условия для образования наледи на дорогах и тротуарах.

Кроме того, в течение дня ожидается порывистый ветер скоростью до 17 метров в секунду.

Городские службы рекомендовали москвичам соблюдать повышенную осторожность на улице, а водителям — придерживаться безопасной скорости движения и увеличенной дистанции на дорогах.

Ранее сообщалось, что туристы снова выбирают Анапу.