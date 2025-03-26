Нумеролог Белова назвала последствия покупки памятника на собственную могилу

Певица Натали с трудом перенесла самоубийство мужа Александра Рудина и в недавнем интервью заявила, что даже заказала памятник на их общую могилу. Нумеролог Евгения Белова пояснила, каким образом такой поступок артистки может отразиться на ее судьбе и жизни. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, заказывать заранее памятник на собственную могилу является весьма плохой приметой, которая притягивает неблагоприятные события и серьезные заболевания. Могильный камень станет звать к себе смерть, притягивать болезни и невзгоды, отравлять существование.

Экстрасенс добавила, что при этом слухи о скорой кончине человека при жизни, напротив, считаются хорошим знамением.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе вандалы осквернили памятники на Центральном кладбище.