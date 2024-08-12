В Кузбассе вандалы осквернили памятники на Центральном кладбище

Хулиганы совершили злодеяние на местном кладбище в Мысках. Фотографии, сделанные на месте происшествия, наглядно демонстрируют масштаб нанесенного ущерба. На них запечатлены изувеченные надгробия и ограждения. Подобное здесь происходит уже не в первый раз — таких случаев было как минимум еще три. Лица тех, кто это сделал, на данный момент не установлены.

Ранее сообщалось о том, что ученый скончался на похоронах своего отца в Подмосковье. Судя по предварительным данным, у мужчины оторвался тромб. На место приехала скорая помощь и констатировала смерть.