Нумеролог Пименова рассказала, о каких качествах человека говорит дата его рождения

Нумеролог и эксперт в области психологии цифр Полина Пименова рассказала, как дата нашего рождения влияет на профессиональные способности. Она утверждает, что дата рождения — это числовой код, связывающий человека с одним из объектов Солнечной системы.

Пименова привела список звезд, спутников и планет, которые влияют на профессиональные качества: Солнце, Луна, Юпитер, Уран, Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн и Марс. Порядковый номер каждого объекта в списке — это результат суммы цифр из даты рождения.

«Например, человек родился 27.11.1963. Складываем цифры и получаем число 30. Убираем ноль и остается 3 — номер Юпитера в приведенном мною списке», — рассказала о своей методике эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам нумеролога, люди, рожденные под Юпитером, склонны к творчеству и имеют оригинальное мышление. Им подойдут профессии художника, музыканта или дизайнера.

«Солнце — звезда лидеров и организаторов, Луна — спутник психологов и дипломатов. А Уран — планета внимательных к документам госслужащих», — пояснила собеседница издания.

Также Пименова перечислила качества рожденных под Меркурием и Венерой: первые отлично разбираются в людях и продажах, а вторые — ценители красоты, гармонии и партнерства.

«Люди, связанные с Нептуном, будут хорошими исследователями. Рожденные под Сатурном становятся идеальными бизнесменами. А лучшие учителя получаются из тех, кого сопровождает Марс», — дополнила эксперт.

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