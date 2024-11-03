Нутрициолог Гузман перечислила самые вредные для организма супы

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала про самые вредные супы для здоровья. Она составила список самых распространенных ну кухне хозяек, пишет «Спорт-Экспресс».

Специалист предупредила, что опасно регулярно есть супы на основе наваристого мясного бульона, так как он может вызвать нагрузку на систему ЖКТ и вызвать дискомфорт. Стоит учитывать и количество соли, которая растворяется и задерживается в организме, приводя к отекам.

По этой причине к вредным супам врач смело отнесла солянку, а также крем-супы на основе сливок. Все жидкости с грибами, горохом, бобами и копченостями усваиваются организмом плохо. К тому же, гороховый суп может вызвать вздутие и проблемы с желудком.

Гузман также добавила в список супы с искусственными добавками. Производители грешат добавлением обилия красителей, усилителей вкуса, консервантов. Вредны они для кишечника и слизистой оболочке желудка.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказала, кому противопоказан гороховый суп.