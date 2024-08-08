Нутрициолог Кузина перечислила продукты, которые запрещено хранить в холодильнике

Сегодня в мире отмечается День рождения холодильника. Нутрициолог Екатерина Кузина рассказала, какие овощи, фрукты и прочие продукты нельзя хранить в условиях низких температур. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, в нем нельзя хранить авокадо, поскольку у него нет функции естественной защиты от холода. Также при нахождении в холодильнике перестают зреть бананы, у них наступает естественный процесс порчи.

Эксперт добавила, что среди овощей запрещено хранить в холодильнике помидоры, морковь, свеклу, картофель и лук. Первые панически боятся холода, у корнеплодов при повышенной влажности у них ускоряется процесс гниения и образуется грибок, а лук быстро размягчается и плесневеет.

По ее мнению, хлеб в холодильнике становится жестким, при хранении оливкового масла в холодильнике у него выпадает осадок, а мед становится более густым и начинает кристаллизоваться.

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