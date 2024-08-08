Врач-иммунолог назвала полезные советы по уходу за холодильником

Эксперт рекомендует следить за уровнем влажности в нем и не помещать туда слишком горячие блюда.

Если перестать следить за чистотой бытового прибора, то хранящиеся в нем продукты могут нанести вред здоровью человека. Об этом в беседе с сайтом aif.ru заявила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.

По словам эксперта, в холодильнике могут поселяться и размножаться различные опасные бактерии, включая сальмонеллу, листерию и кишечную палочку.

Чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, врач иммунолог-аллерголог рекомендует не только всегда хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике, но и проводить для них тщательную термообработку. Стоит внимательно следить за сроками годности и не оставлять остатки еды более чем на 48 часов (домашнюю пищу лучше съесть в течение трех суток).

Для поддержания чистоты и свежести воздуха внутри прибора можно использовать дезинфицирующие растворы и освежители.

Ранее терапевт Кондрахин перечислил ключевые источники скопления заразы на кухне. Среди них – полотенца, плинтуса, ножи и многое другое.