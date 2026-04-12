Нутрициолог назвал главную причину отеков рук и ног

Сильные отеки конечностей могут быть связаны с избытком соли в рационе, поскольку натрий способствует задержке жидкости в организме. Об этом « Газете.Ru » сообщил тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

По словам специалиста, причины появления отеков могут быть разными — от жары и малоподвижности до заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек или проблем с венами. Однако с точки зрения питания ключевым фактором остается именно соль, которая содержится не только в очевидных продуктах, но и в готовых блюдах, соусах, колбасах и сырах.

Эксперт отметил, что ориентиром по потреблению соли является около шести граммов в сутки, что соответствует примерно одной чайной ложке с учетом скрытого содержания в продуктах. При выраженных отеках рекомендуется снизить потребление натрия до 1500–2000 мг в день, однако при хронических заболеваниях эти показатели следует согласовывать с врачом.

Нутрициолог рекомендовал отдавать предпочтение свежим продуктам: овощам, фруктам, нежирному мясу, рыбе и крупам. Он также обратил внимание на необходимость контролировать содержание натрия на упаковках, где безопасным считается уровень до 140 мг на порцию.

В рационе, по его словам, важно сохранять достаточное количество белка — это может быть мясо птицы, рыба, яйца или творог. При этом стоит избегать продуктов с высоким содержанием соли, включая колбасные изделия, полуфабрикаты, снеки и соленья.

Специалист подчеркнул, что ограничение жидкости не является универсальным способом борьбы с отеками. Напротив, равномерное потребление воды в течение дня помогает нормализовать состояние, тогда как искусственное сокращение питья может усугубить проблему. Исключение составляют случаи серьезных заболеваний, при которых режим жидкости должен определяться врачом.

Кроме питания, важную роль играют образ жизни и физическая активность. Эксперт рекомендовал избегать длительного нахождения в одной позе, больше двигаться и при отдыхе приподнимать конечности. Он также предостерег от самостоятельного приема мочегонных препаратов, подчеркнув, что такие средства должны назначаться только специалистом.

